LA PROPOSTA

TREVISO La pandemia è destinata a generare nuove criticità per l'economia e la società della Marca. Si sommano a quelle ancora irrisolte, lasciate dalla precedente crisi dei primi anni Duemila. Per affrontarle serve un rinnovato patto territoriale: per questo Cgil, Cisl e Uil puntano a costruire una piattaforma di confronto da condividere con istituzioni, associazioni di categoria, forze sociali. «Vogliamo dare una scossa alla discussione pubblica per ripartire condividendo alcune tappe e soprattutto alcuni traguardi», sintetizza Mauro Visentin, segretario generale della Cgil provinciale.

LA PROVOCAZIONE

La prima scarica, in realtà, la manda la sua collega Cinzia Bonan agli industriali: «La loro assenza nella discussione in questa fase è un silenzio assordante afferma la leader della Cisl Treviso e Belluno. In troppi guardano solo al proprio orticello, sembra che l'azienda sia solo cosa loro. Era meglio la vecchia generazione, che aveva i piedi piantati nel territorio e un senso di responsabilità verso le maestranze. Oggi tanti delle seconde generazioni sono molto più attenti a loro stessi e al loro prodotto, invece che ai risvolti dell'economia sul bene comune». Centro dello sviluppo da rilanciare, per i confederali, naturalmente deve essere il lavoro. Anzi, il buon lavoro: non a caso i sindacati hanno intitolato così (anche se in inglese Good working, con sottotitolo Riflessioni per una ripartenza di qualità dal centro del Nord Est), la tavola rotonda sul tema con rappresentanti delle istituzioni come il consigliere provinciale Emanuele Crosato (oltre ad un collegamento con il sottosegretario Andrea Martella), del sociale come don Paolo Magoga direttore della Pastorale del lavoro della Diocesi, o del mondo accademico come Paolo Feltrin professore all'università di Trieste. In sala, dirigenti e delegati delle tre sigle. «Buon lavoro riprende Visentin significa un lavoro sostenibile, non solo sotto il profilo del rispetto ambientale, ma anche, ad esempio, di una busta paga che permetta ai lavoratori di non essere economicamente precari, che dia prospettiva. Insomma, il contrario di quanto fatto dall'austerity fino ad oggi: la destrutturazione del lavoro e il saccheggio delle retribuzioni non hanno portato alcun beneficio ai lavoratori, ma neanche alle imprese».

IL DIBATTITO

L'incontro vuole avviare un dibattito all'interno delle organizzazioni sindacali stesse, per giungere con il nuovo anno ad elaborare un documento da proporre ai vari attori sociali. Tanti i temi sul piatto: un governo territoriale inclusivo, garantire il dialogo sociale, la contrattazione collettiva e la partecipazione di cittadinanza e lavoratori alle scelte strategiche, favorire la conciliazione vita-lavoro, definire gli investimenti in infrastrutture materiali e immateriali, a partire dal digitale e dalla formazione. Guglielmo Pisana, segretario della Uil Treviso Belluno, sottolinea due punti: «Il più cogente è la fine degli ammortizzatori sociali e del blocco dei licenziamenti. Non nascondiamo il timore di un aumento di esuberi. Soprattutto servono norme per evitare abusi: ad esempio che si licenzi per assumere figure a più basso costo. L'altro tema è lo smartworking, che poi in realtà è telelavoro da casa. Anche questo da normare».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

