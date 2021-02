IL MONITO

TREVISO «Un caso doppiamente preoccupante perché diversi soci del consorzio oggetto di interdittiva sono aziende del territorio trevigiano. Vanno rafforzati i sistemi di controllo». Massimiliano Paglini segretario generale della Cisl Belluno Treviso, e Marco Potente, segretario generale della Filca, la sigla dei lavoratori delle costruzioni della Cisl interprovinciale, non nascondono la gravità del blocco per presunti legami con la criminalità organizzata imposto dalla prefettura ad una società che, tra l'altro, si è aggiudicata l'appalto comunale per la ristrutturazione delle scuole elementari a San Zeno.

Da tempo, peraltro, il sindacato evidenzia come il settore sia esposto ad appetiti ben poco leciti e come certe condizioni di lavoro possano favorire l'ingresso di soggetti legati alla malavita. Rischi ora aggravati dalla crisi economica innescata dalla pandemia. «Gli attori presenti nel territorio, come le Casse edili e il Comitato paritetico territoriale, sono il primo elemento di filtro importante perché possono verificare la regolarità delle imprese dal punto di vista contributivo, previdenziale e salariale», afferma Potente, ricordando come a breve sarà operativo il protocollo per il trasferimento automatico di tali informazioni. Nel mirino del leader della Filca, anche il meccanismo del massimo ribasso. Anche nel caso dell'appalto finito sotto la lente della prefettura di Treviso il consorzio vincitore Lm Group l'ha spuntata con un ribasso d'asta del 21%.

«Bisogna introdurre il sistema della congruità negli appalti - ribadisce gli importi devono essere congrui con il costo del materiale, del personale, della sicurezza». E il segretario confederale Paglini allarga la riflessione all'intero sistema produttivo: «I segnali sono allarmanti dice -. La crisi determinata dalla pandemia può solo favorire il riciclaggio e l'acquisto a prezzi stracciati di tutte quelle aziende che si stanno indebolendo e hanno problemi di liquidità. È fondamentale che ci sia un presidio capillare, gli strumenti per il monitoraggio dei flussi finanziari ci sono e devono essere coordinati a livello locale. In questo periodo si stanno affacciando sul mercato aziende di dubbia provenienza con molte disponibilità economiche per farsi carico delle fatture dei clienti che intendono usufruire del bonus del 110%. Sono imprese che vanno attentamente sorvegliate, vanno adottati strumenti di verifica e di filtro, e un albo territoriale delle imprese potrebbe essere uno di questi strumenti». (m.zan)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

