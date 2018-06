CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I SEGRETARITREVISO «Ci aspettavamo una vittoria del genere. Non usiamo giri di parole. La cosa era attesa, anche nelle proporzioni. La davamo per certa. Nelle ultime tre settimane, in particolare, abbiamo sentito una vicinanza da parte della gente che ha spazzato via ogni dubbio». Roberto Ciambetti, commissario della Lega provinciale, ora può mettere da parte la scaramanzia. E non si fa pregare. La riconquista di Treviso da parte del Carroccio, e del resto del centrodestra, è una medaglia non da poco sul petto di chi ha preso in mano le...