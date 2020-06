LA SPERANZA

TREVISO La prima cosa a cui ha pensato immerso nei libri quando ha visto scoppiare, la settimana scorsa, la rivolta tra i suoi compagni all'ex caserma Serena è stata la paura di non poter sostenere l'esame di maturità. E la prima cosa che ha fatto è stato telefonare a una sua ex insegnante di matematica per sentirsi dire: «Vedrai che tutto andrà bene». Ha commosso ed emozionato i lettori del Gazzettino la storia della forza di volontà e determinazione di Patrice Kouame, il trentasettenne profugo della Costa d'Avorio ospite da tre anni del centro di accoglienza dell'ex caserma Serena, che il prossimo 25 giugno affronterà l'esame di maturità dell'indirizzo Meccanica dell'Ipsia Giorgi. Dopo aver frequentato per tre anni filati la scuola di sera. Dopo aver lasciato dietro di sé anche il ricordo delle ore più buie trascorse su un barcone in balia delle onde del Mediterraneo, Patrice è stato colto per un attimo dalla paura di veder naufragare stavolta la possibilità di sostenere il tanto atteso e preparato esame di Stato.

LA PAURA

«La prima cosa che ho pensato è stata: come farò ad uscire dalla caserma il giorno dell'esame di maturità? racconta Patrice Quando ho sentito i rumori che c'erano fuori sono subito andato a chiedere che cosa stava succedendo. Ho visto quello che c'era scritto sui giornali sui casi di contagio e ho avuto paura. Qui dentro siamo in 330 persone. Se uno si ammala cosa può succedere?». Ma lasciato fuori il rumore della protesta, Patrice è tornato di nuovo ai suoi libri nella sua camera: «Mi fa arrabbiare pensare che appena vai fuori per cercare un lavoro e fai sapere che il tuo indirizzo è quello della caserma di via Zermanese nessuno ti da ascolto dice Per questo la rivolta della settimana scorsa mi ha fatto ancora più male. Perché chi sta fuori non sa che dentro ci sono anche persone che vogliono studiare, lavorare, costruirsi un futuro. Non esistono solo i ladri di biciclette tra coloro che lasciano il proprio Paese per venire in Italia. Sono venuto qui in Italia affrontando tanti sacrifici. Esistono anche persone che vogliono realizzare un progetto di vita. Lavorare insieme agli italiani per il bene dell'economia dell'Italia. Lavorando onestamente e pagando le tasse».

RASSICURAZIONE

Ma dopo la tempesta carica della paura di non poter sostenere l'esame è arrivata la quiete. La prossima settimana, terminato anche l'ultimo giorno di quarantena imposta agli ospiti dell'ex caserma, Patrice potrà entrare in classe al Giorgi per il colloquio multidisciplinare dell'esame di maturità. Una corsa ad ostacoli, la sua. Con una forza di volontà di ferro come unico motore. Iniziato dopo aver imparato da zero l'Italiano frequentando i corsi di lingua per stranieri. Continuato con la frequenza del percorso di scuola media e insieme del triennio di scuola superiore. E terminato dopo l'esame di licenza media con l'iscrizione agli ultimi due anni della scuola superiore al Giorgi serale. Prossimo passo l'iscrizione alla facoltà di Ingegneria: «Il traguardo dell'esame di maturità è molto importante per me. La strada che non sono riuscito a percorrere nel mio Paese adesso posso iniziare a percorrerla qui».

Alessandra Vendrame

