Raccontare la città attraverso i volti dei cittadini, i cui ritratti fotografici saranno al centro di una mostra dedicata. Un omaggio dopo l'emergenza coronavirus che ha rinsaldato lo spirito di appartenenza alla comunità. È l'idea alla base del progetto #Noisiamotreviso, nato dalla collaborazione tra Musei Civici di Treviso, Liceo Artistico e il fotografo Giovanni Vecchiato.

Grazie alla collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico di Treviso coordinati dal professor Raffaello Padovan e coinvolti, nel ruolo di assistenti dal 7 al 13 luglio, dalle 10-13 alle 17-22, sotto la Loggia dei Cavalieri tutti avranno la possibilità di essere ritratti, gratuitamente, presentandosi al set fotografico allestito per l'occasione nel rispetto delle regole anti Covid.

I ritratti, centinaia, una volta stampati e previo consenso di ogni protagonista, saranno esposti in mostra dal 17 al 26 luglio al Museo Luigi Bailo in forma di performance creativa attraverso cui il fotografo Giovanni Vecchiato svelerà la sua personale interpretazione di trevigianità.

Il progetto intende sensibilizzare e raccogliere aiuti per un'organizzazione che molto fa per Treviso e suoi cittadini, l'Avdar - Assistenza Alberto Rizzotti a domicilio ed in Hospice Casa dei Gelsi che, fedele alla propria missione, ha sempre continuato ad operare durante questi difficili mesi dell'emergenza sanitaria, lavorando fianco a fianco a medici ed infermieri delle strutture sanitarie del territorio, assistendo i malati ed i loro nuclei familiari, per contribuire a ridurre la pressione ospedaliera.

I ritratti fotografici e la mostra saranno gratuiti: le libere offerte che si riceveranno verranno interamente devolute all'Advar.

