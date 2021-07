Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LE REAZIONITREVISO Dopo le tante restrizioni, le misure anticovid messe in atto e l'ulteriore arrabbiatura per il Green pass, i ristoratori ora allargano le braccia. E visto che dal 6 agosto il pass sarà obbligatorio per varcare la soglia dei ristoranti, si ritrovano ad accettare anche questa nuova regola a malincuore «per salvaguardare la salute di tutti». Tuttavia, non vogliono «diventare controllori e violare la privacy del cliente»,...