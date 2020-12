L'APPELLO

TREVISO Altre fosche nubi sul mondo della ristorazione già in sofferenza con la chiusura serale. Almeno col pranzo di Natale e Santo Stefano o della vigilia al posto della cena, si poteva parzialmente risollevare. Ma col provvedimento tutti a casa alle 14 per i non residenti, si teme la pioggia di disdette. Qualche spiraglio arriva però dalle deroghe previste dall'ordinanza regionale, che consentono di rientrare a casa anche dopo le 14 se si dimostra di essere stati a pranzo in un ristorante. Ma i dubbi restano, così come il timore di dover fare i conti con altre perdite. E tra i ristoratori si respira aria di sconforto.

IN PROVINCIA

«Per Natale aprirò la cucina alle 11 - afferma Roberta Rorato delle Marcandole di Salgareda - proviamo così per salvare il pranzo con la speranza che i commensali accettino la proposta, ho 120 prenotazioni, ma se riduco ai residenti scendo a poco più di 20». La speranza è tutta nelle deroghe. Da Dosson Gian Carlo Pasin, Alla Pasina: «Mi sembra impossibile. Per Natale chiederò ai clienti di essere a tavola alle 11, diversamente è impossibile pranzare, dei 90 prenotati il numero si riduce moltissimo con i locali, spero di non perdere prenotazioni». Da Castelfranco le voci di due colonne della ristorazione. Egidio Fior: «Chi viene a pranzo non può essere a casa alle 14 se arriva da altro comune e per Natale come gli altri giorni la clientela è da fuori. Se la regola resta questa, ci serve un orario fino alle 15.30 o alle 16. Le prenotazioni, limitandoci ai residenti scendono a una cinquantina». Nonostate la deroga resta lo sconforto: «Non si può lavorare così, ci facciano chiudere così mettiamo il cuore in pace». Mirko Barbesin: «La nostra clientela è in maggioranza da fuori comune e provincia, se bisogna chiudere alle 14 cambia tutto e sono iniziate le disdette. Spero, rispettando le distanze, di avere un centinaio di commensali, proponendo anche un menù più snello se non cambia l'orario. Ovvio che ora puntiamo sull'asporto con un menù impiattato come in ristorante unendo qualità a un costo contenuto». Da Miane Luigi Bortolini (Gigetto): «Impossibile liberare il commensale alle 13.30 in modo che sia a casa alle 14. Coi residenti a Natale non andiamo oltre le 50 o 60 prenotazioni ed è ovvio che anche negli altri giorni il numero sarà limitato». Ivano Camerotto Da Domenico di Lovadina: «Ho già perso le cene aziendali. Se questo orario viene confermato, addio a chi viene da fuori comune, la netta maggioranza. Spero di accontentare qualcuno con l'asporto».

IN CITTÀ

Il pensiero di Giacomo Benvegnù dell'Incontro: «Ci serve un'apertura, a Natale, fino alle 17, posso chiedere ai commensali di essere in tavola alle 12, ma non alle 11, neppure l'aperitivo si fa a quell'ora». Mirco Migotto Al Migò di via Santa Bona Vecchia: «Coi commensali residenti a Treviso può andare, ma quelli da fuori devo rinunciare, mi limiterò a una trentina di coperti, puntando sull'asporto. Abbiamo rispettato tutti i decreti e le regole, il nostro è un lavoro non un gioco e bisogna programmare invece così siamo in un tunnel senza uscita».

Michele Miriade

