LE REAZIONITREVISO Il Green pass obbligatorio preoccupa, e non poco, i ristoratori della Marca. Dopo tante restrizioni, speravano di poter contare su una stagione in discesa e, invece, ora temono la ritirata dei clienti, o almeno di chi non sembra intenzionato a procurarsi il certificato vaccinale. «Non siamo degli untori - la voce di tanti ristoratori trevigiani -, ora dobbiamo fare pure i controllori»? Eppure non sembrano esserci tante...