I RICORDI

TREVISO Le antiche insegne di Danesin, o i De Wrachien in posa davanti alla porta d'ingresso della bottega. Frammenti di una Treviso che respirava il piccolo commercio. Giorgio Bughetto, assurto alle cronache nazionali la scorsa estate per una mostra dedicata (anche) alle ragazze di vita che popolavano la Cae de oro, antico quartiere a luci rosse trevigiano, è in realtà un attento collezionista di oggetti e fotografie che raccontano il commercio trevigiano. Grazie alla sua opera incessante, ogni anno viene allestita un'esposizione sui vecchi negozi in città che via via si arricchisce di pezzi e immagini. Ci sono ancora due settimane per poterla visitare, in piazza Pio X. S'intitola Storia dei commercianti di Treviso dal 1398 al 1966.

IL RITRATTO

Si tratta della storia del commercio trevigiano in 180 foto. Un tuffo nel passato con i commercianti che hanno fatto la storia della città di Treviso. Curiosità, costume e uno spaccato di vita quotidiana che racconta le origini. La mostra è anche quest'anno, curata da Giorgio Bughetto, dell'associazione Doge, ed è allestita negli spazi dell'associazione Mutilati e invalidi di Guerra di Treviso. L'esposizione comprende inoltre una ricca collezione di oggetti appartenuti a vecchi commercianti del centro storico.

El.Fi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA