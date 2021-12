Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I RIBELLITREVISO Nonna scuolabus recupera studenti non vaccinati e li porta a lezione. Annunci su whatsapp per riunire gruppi di ragazzi senza super Green pass: da lunedì per loro autobus vietati. Annunci su Telegram per cercare passaggi da un Comune all'altro per raggiungere la scuola. Strategie di car pooling ai tempi del Coronavirus. «Non ci piace essere definiti no-vax. Siamo solo spaventati dagli effetti. Abbiamo quattro figli, non...