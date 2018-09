«I resti di un rituale» Giallo a Campolongo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONEGLIANOSolo rifiuti abbandonati da qualche maleducato o i resti di un rito? Al momento non è chiaro se il ritrovamento di ieri in via Santa Caterina a Campolongo, non lontano dalle abitazioni, sia semplicemente da considerare immondizia abbandonata sul ciglio della strada da ignoti incivili oppure avanzi di un qualche rito juju, voodoo, hoodoo o magari lo scherzo di qualche buontempone.IL RITROVAMENTOUn residente del quartiere ha notato, a bordo strada, una borsa della spesa di plastica. A fianco c'era un altro sacchetto con all'interno...