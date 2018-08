CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I RESIDENTISARMEDE/CORDIGNANO A volte non si sa se sentirsi fortunati o sfortunati. Nessuno si è fatto male, è già un piccolo miracolo, ma se un fiume scambia la tua casa per il suo letto e ci riversa sassi e pietre, è un po' più difficile farci su tanta filosofia. E così è successo l'altra notte all'architetto Gianni Ulgelmo e alla moglie Marta, psicologa comportamentale, che hanno trasformato la loro bellissima villetta immersa nella natura di Sarmede, in un bed & breakfast oltre che in un centro dove organizzare corsi e convegni....