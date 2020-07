I RECUPERI

TREVISO Quando il 17 novembre 2003, durante la tre giorni di festeggiamenti per la riapertura del Teatro Comunale, Claudio Scimone e i Solisti Veneti scesero dal palco in platea per una serenata fuori programma davanti a Dino De Poli, qualcuno storse il naso. Eppure si stava compiendo un vero rinascimento per i palazzi della cultura e delle arti dell'intera provincia di Treviso. Non un solo teatro infatti. Ma un sistema teatrale capillare. Questa fu l'intuizione di Dino De Poli e forse il suo testamento più importante. Se il progetto gestionale ha dimostrato di non riuscire a far fronte alle fragilità economiche dei tempi, l'idea di Dino De Poli ha restituito al pubblico edifici nuovi, funzionali, in alcuni casi di rara bellezza. Il Teatro Eden di Treviso, primo rinato nel 2000. Poi il Comunale nel 2003, il Teatro Lorenzo da Ponte a Vittorio Veneto, nella piazza di Serravalle in cui avrebbe dovuto sorgere un supermercato. Sempre a Treviso l'Auditorium di Santa Croce, Ca' Zenobio e il Teatro delle Voci, nome autografo di De Poli che lì voleva dare spazio alla contemporaneità, il Teatro Careni a Pieve di Soligo, la chiesa auditorium di San Gregorio a Valdobbiadene, l'ex convento di San Francesco, gioiello quattrocentesco nel cuore di Conegliano.

LO SVILUPPO DELL'ARTE

«Tra le finalità di Fondazione Cassamarca - spiegava al tempo Dino De Poli- vi è quella di promuovere lo sviluppo dell'arte e delle attività culturali per contribuire alla crescita della polis; il bello e l'utile, nostro slogan, ha trovato pieno adempimento nel restauro di questi importanti contenitori». Due giorni prima della Serenata dei Solisti Veneti, esattamente sabato 15 novembre 2003, con un concerto di Vadim Repim e la Royal Philarmonic Orchestra di Londra, il sipario chiudeva mesi di aspre polemiche sulla torre scenica, che avrebbe impattato sul centro storico con dieci piani non esattamente di leggerezza. La torre non si fece, e tuttavia il teatro aveva acquisito una sala macchine di tutto rispetto. La migliore tra i teatri di tradizione a Nordest. Gianfranco Gagliardi, per 19 anni presidente della società strumentale Teatri e Umanesimo Latino, definisce la scomparsa di De Poli una perdita dolorosissima.

GLI ATTESTATI DI STIMA

«Ho stimato enormemente ciò che ha dato e fatto per la nostra comunità e che ricorderemo a lungo. Anche chi sempre non ne ha apprezzato le scelte dovrà convenire sul lascito di De Poli a Treviso. E sono certo che il tempo dimostrerà che alcune sue intuizioni hanno modificato in meglio la nostra comunità». Poi, Gagliardi ricorda: «Si circondava di giovani interessati alla politica e alla cosa pubblica. Credo sia stato uno dei pochi uomini pubblici trevigiani capace di visioni avvenieristiche. Certo, il suo carattere spigoloso anche in politica gli ha impedito di avere i riconoscimenti che il suo talento avrebbe meritato. Però riuscì a concentrarsi sulla città: ne uscì progetto bello, intrigante, lungimirante, del quale tutti dobbiamo essergli grati come comunità». Gagliardi ritiene che il tratto saliente del De Poli impresario fu quello di voler investire in modo non episodico nella gestione e nel percorso culturale. Federico Pupo, direttore organizzativo del Teatro Comunale dal 2000 al 2018 così ricorda De Poli: «A volte ci siamo confrontati in tenaci duelli verbali dove adoperavo l'arte della pazienza contro la pervicacia e l'ostinazione. Ma De Poli possedeva un'arguzia rara. E, quando vincevo io, il suo sorriso era impagabile». Sui gloriosi anni del Comunale, Pupo aggiunge la riapertura del Comunale è stato un momento straordinario e non dimenticherò mai la sua soddisfazione nel restituire dignità culturale alla città». Gabriele Gandini infine, direttore artistico del Teatro fino al 2019, lo ricorda come persona insostituibile per la cultura trevigiana. «La sua scomparsa è un enorme dolore» conclude. (e.f.)

