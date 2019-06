I rapper lasciano la Loggia: «E' un luogo fragile»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA KERMESSE SI SPOSTATREVISO «Abbiamo fatto un esperimento, ma abbiamo capito che la Loggia non è un luogo adatto alla nostra kermesse. Amiamo Treviso e le sue bellezze: per questo abbiamo scelto - in accordo con il sindaco - di tenere la Rap battle il prossimo anno in piazzale Burchiellati». Così Davide Miotto, referente della Puppets Family, ieri in municipio per presentare una micro rap battle a Santa Bona, ha annunciato la grande kermesse della prossima primavera.«Noi siamo molto felici di quello che stiamo realizzando: oltre 100...