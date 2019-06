I ragazzini terribili a scuola dal sindaco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONE TREVISO Ieri li aveva sempre al suo fianco: in ufficio, in un appuntamento solenne come la tradizionale festa dei carabinieri, in visita ai cantieri, durante gli appuntamenti. Sempre accanto, sempre pronto a una parola di spiegazione, a un confronto. Il sindaco Mario Conte ha voluto far toccare con mano a due ragazzini delle medie cosa significa fare il sindaco; gli ha fatto vedere cosa sono le istituzioni e come si comportano. E i suoi apprendisti non sono ragazzini qualunque, ma sono i componenti di quel gruppo di terribili...