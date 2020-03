I PROVVEDIMENTI

TREVISO Oggi verranno messe nero su bianco le nuove disposizioni anti-contagio relative al Tribunale di Treviso. E potrebbero essere particolarmente stringenti considerato il caso di positività riscontrato nell'Ufficio del giudice di pace. Tenendo in debito conto che a Belluno, zona in cui la presenza di coronavirus è minima rispetto alla Marca, il presidente del Tribunale, il procuratore e l'Ordine degli avvocati ha deciso ieri di rinviare tutte le udienze civili e penali da oggi fino al 31 marzo. In pratica un mese in cui verranno celebrati soltanto i procedimenti urgenti, ovvero quelli con detenuti o persone sottoposte a misura cautelare. Le udienze eccezionali, che verranno precedute da una esplicita e formale comunicazione, si terranno invece a porte chiuse.

LE CAUTELE

Al momento il Tribunale di Treviso ha alzato il livello di allerta. Con una comunicazione affissa all'ingresso del palazzo di giustizia di via Verdi, si dispone infatti che verrà istituito un unico sportello per il pubblico. Fino al 14 marzo, fatte salve eventuali proroghe, tutte le attività di sportello saranno effettuate al piano terra presso la struttura munita di vetro divisorio, e sarà aperto dalle 8.30 alle 12. I certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti possono essere richiesti solo in caso di urgenza attraverso internet.

I CERTIFICATI

Per quanto riguarda gli avvocati, le certificazioni potranno essere richieste soltanto via pec. Stesso discorso per i privati. Per estrarre copie o consultare i fascicoli, i legali dovranno inoltrare la richiesta via pec e non più recarsi alle cancellerie, che di fatto non saranno più accessibili. Il deposito degli atti di polizia giudiziaria, delle querele e degli esposti potrà essere effettuato soltanto dalle 12 alle 13. Nel frattempo la Camera penale di Treviso ha anticipato che, in vista della riunione che si terrà stamattina in tribunale, chiederà che le udienze si tengano in modo da assicurare pienamente il diritto alla salute di tutti senza pregiudizio del diritto di difesa. «Se ciò non fosse possibile - afferma il presidente Federico Vianelli - riterrei opportuno che le udienze così come i termini siano sospesi fino a che la situazione non muterà.

G.Pav.

