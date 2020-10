I PROVVEDIMENTI

TREVISO I sindaci non vogliono fare nuove ordinanze per obbligare i cittadini a indossare la mascherina anche all'aperto. E, del resto, anche l'Usl frena sulla necessità di utilizzarle obbligatoriamente in ogni momento della giornata. Tutti i comuni però aumenteranno i controlli perché le norme già in vigore vengano rispettate. Una su tutte: l'uso della mascherina all'aperto, dopo le 18, nei luoghi dove l'assembramento è più probabile. Inoltre un po' tutti spingeranno sulla sensibilizzazione, sull'educazione a rispettare se stessi e gli altri usando il buon senso e tutte le protezioni possibili.

L'ESPERTO

Che obbligare la gente a tenere la mascherina all'aperto in ogni caso non sia una scelta molto accorta, lo dice il direttore generale dell'Usl 2 Francesco Benazzi: «Ordinanze o provvedimenti in questo senso non servono - osserva - all'aperto, se non ci sono assembramenti, se si è da soli, è inutile tenere la mascherina. Per contrarre il virus serve un contatto con un infetto di almeno 15 minuti. Se sto camminando da solo, all'aperto, la mascherina posso anche toglierla. E poi non avrebbe senso tenerla mentre si è fuori e magari toglierla per mangiare una volta entrati in ristorante. Meglio il buon senso: se sono solo posso farne a meno, se vedo che attorno a me comincia a esserci altra gente, allora la metto. E la tengo sempre quando sono in ambienti chiusi».

I SINDACI

La linea di Benazzi è più o meno quella che seguono anche i sindaci. Mario Conte, a Treviso, in piena quarantena è stato il primo firmare un'ordinanza per obbligare l'uso della mascherina in alcune situazioni all'aperto: «Oggi è diverso, non penso a nuove ordinanze. Aspettiamo quello che dirà il governo. Da parte nostra continueremo a fare i controlli e anzi li aumenteremo. Questo è necessario. Non lo è invece firmare nuovi provvedimenti. E punteremo moltissimo sulla prevenzione, sulla sensibilizzazione all'uso della mascherina in modo consapevole. In fin dei conti adesso stiamo andando verso la stagione invernale e coprirsi naso e bocca non sarà più così fastidioso». Da Oderzo Maria Scardellato invece osserva: «Se dobbiamo metterci la mascherina all'esterno non è certo una tragedia. Il dramma sarebbe tornare ad un lockdown. Perciò se la mascherina all'esterno può servire ad evitare quella che sarebbe una tragedia per l'economia, mettiamola e punto. L'importante è cercare di vivere normalmente, lavorando e facendo le nostre attività, con prudenza e senza drammi. Capisco che la mascherina può essere fastidiosa, ma una nuova chiusura sarebbe molto peggio».

I NUMERI

Marzio Favero da Montebelluna rilancia l'appello al buon senso: «Vanno bene i controlli, ne faremo di più anche noi. Ma, alla fine, quello che serve veramente è una campagna di educazione all'uso della mascherina, al rispetto delle distanze e all'uso del gel igienizzante. A Montebelluna abbiamo 32mila residenti e 15 vigili: con tutti gli sforzi possibili non si può controllare tutti. E non faremo nemmeno nuove ordinanze, basta rispettare quelle che già ci sono: tra un po' arriveremo ad avere disciplinari che ci dicono anche con mano aprire la maniglia di una porta. Ripeto: l'unica soluzione e sensibilizzare la gente ad avere buon senso». Non farà alcuna ordinanza nemmeno Fabio Chies, sindaco di Conegliano: «No, ci limiteremo a seguire le disposizioni del governo. Però manteniamo alta la tensione sull'uso delle mascherina secondo quanto già previsto. Facciamo già tanti controlli e ne faremo ancora di più, magari alla sera quando ci sono ancora alcuni giovani che tendono a non rispettare le regole della prudenza. Accanto a questa attività punteremo sulla sensibilizzazione. Parlerò con Mario Conte per pensare alcune iniziative a livello di Anci, magari focalizzate sulle scuole. I ragazzi, in classe, sono invece molto ligi. Dobbiamo fare in modo che questo atteggiamento lo portino anche in famiglia e nella vita di ogni giorno. I controlli sono importanti, ma l'educazione lo è ancora di più».

P. Cal.

