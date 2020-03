I PROVVEDIMENTI

TREVISO Ca' Sugana ha studiato a tavolino la distribuzione tra la popolazione delle mascherine messe a disposizione dalla Regione. Quindici i punti di consegna individuati, undici nei quartieri e 4 dentro le Mura, da raggiungere in auto e prendere il dispositivo senza scendere dal mezzo. I criteri: verrà data una mascherina per ogni nucleo familiare e solo un componente della famiglia potrà andare a ritirarla. A Treviso ne verranno distribuite 40mila.

I TEMPI

Oggi partirà la prima fase, riservata a persone disabili o impossibilitate a muoversi indicate dall'Usl 2. Solo per loro ci sarà la consegna a domicilio, effettuata da agenti della polizia locale o da volontari della protezione civile. Domani e mercoledì invece chi vuole la mascherina dovrà recarsi nel punto di consegna più vicino. «È stato scelto di non effettuare la consegna porta a porta, tranne che per anziani e disabili che potranno chiamare un numero dedicato della Protezione Civile - spiega il sindaco Mario Conte - per evitare il rischio truffe. Non verranno invece utilizzate le cassette postali per garantire la consegna con le migliori condizioni di sicurezza igienico sanitarie. Evitati anche supermercati, edicole e farmacie per non incorrere nel pericolo di assembramenti. Inoltre la consegna avverrà direttamente nelle auto degli utenti, in quanto i veicoli sono ambienti protetti e permettono anche controlli attraverso la registrazione delle targhe da parte della Polizia Locale».

I LUOGHI

Questi i punti di cosegna. In centro storico di fronte alle farmacie di piazza Duomo; piazzale Burchiellati; piazza Santa Maria Maggiore. E in piazza Vittoria davanti Poste Centrali. In periferia: Area Mercato Ortofrutticolo; Stadio Monigo; San Pelaio in Via Bachelet; Sant'Artemio, nell'Area Park; Piscine Selvana, nell'Area Park Piscina; Prato Fiera; Sant'Antonino in via Alberghetti; Cimitero San Lazzaro; Santa Maria del Sile - nella Scuola Mantegna; nell'Area Dogana; San Bartolomeo in Strada San Bartolomeo. Nei quartieri il ritiro potrà essere fatto in base a fasce orarie e lettere dell'alfabeto: dalle 14 alle 16 per chi ha il cognome dalla lettera A alla G; Dalle 16 alle 18 per i cognomi dalla lettera H alla lettera; Dalle 18 alle 20 per chi ha il cognome dalla lettera Q alla lettera Z. Nicolò Rocco (Pd) però avanza un'altra proposta di distribuzione: «La distribuzione delle mascherine per due ore al giorno con punti di consegna nei quartieri che prevedono che siano i cittadini ad uscire, rischia di generare confusione. Distribuiamole, come stanno facendo in altri comuni, casa per casa. Se servono volontari per la consegna nella cassetta della posta mi offro».

IN PROVINCIA

Inizia oggi anche la consegna a Roncade delle 1600 mascherine previste: «Nella consegna prosegue il sindaco Pieranna Zottarelli - visto l'arrivo previsto a tranche e per 10 giorni, daremo priorità alle fasce della popolazione più fragili: agli anziani, alle persone con disabilità e a coloro che sono in assistenza domiciliare. Man mano che le mascherine arriveranno proseguiremo con la loro distribuzione che avverrà solo ed esclusivamente attraverso la protezione civile». Stesso discorso a San Fior: «Per quanto riguarda le mascherine regionali - dice il primo cittadino Giuseppe Maset - le prime sono arrivate oggi (ieri ndr) in Comune. Entro una settimana le Protezione Civile le consegnerà ad ogni nucleo famigliare. Maggior attenzione sarà data alle fasce più deboli della popolazione. La distribuzione partirà martedì e si concluderà verosimilmente entro il fine settimana.». Anche a Conegliano, Castelfranco e Montebelluna si parte tra oggi e domani con le consegne a domicilio. A Vedelago la consegna è già iniziata sabato, mentre a Istrana partirà oggi: in entrambi i casi sarà sempre la Protezione Civile a farsi carico della consegna, così come a Trevignano. A Fontanelle, come in tanti altri piccoli centri della Marca, il sindaco e i volontari della Protezione Civile stanno imbustando le mascherina una a una per poi avviare la distribuzione. In tutta la provincia tutti i dispositivi verranno consegnati entro la fine della settimana.

