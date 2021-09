Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PROTOCOLLITREVISO Lunedì anche i tecnici dell'Usl della Marca andranno a scuola. Non per seguire le lezioni, ma per iniziare a distribuire prima i moduli per il consenso e poi i test salivari molecolari nei 15 plessi delle scuole-sentinella inserite nel programma regionale di monitoraggio Covid. «Consegneremo i tamponi da masticare - conferma Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria - questi ci consentiranno di tenere...