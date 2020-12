I PROGETTI

TREVISO La svolta è stata ufficializzata ieri pomeriggio, durante una riunione di maggioranza convocata online per rispettare le norme anti contagio: sarà ancora Contarina a occuparsi della gestione del verde cittadino. Il nuovo appalto da 3,7 milioni di euro è pronto, la prossima settimana passerà al vaglio della commissione lavori pubblici e il 21 approderà in consiglio comunale. L'assessore Sandro Zampese ha quindi concluso un lavoro complesso, durato oltre due anni ma che ha raggiunto l'obiettivo: ribaltare completamente la manutenzione di parchi e giardini cittadini. Ai consiglieri sono stati illustrati i cardini dell'accordo: non ci sarà più un numero di tagli prefissati (fino a oggi due a stagione), ma varieranno a secondo dell'altezza dell'erba. Per ogni zona è stata concordata un'altezza standard e quella dovrà essere mantenuta a prescindere dal numero di tagli, che potranno essere uno o dieci a seconda della stagione. Secondo punto: tutte le aree verdi comunali sono state geolocalizzate e questo consentirà un controllo migliore. Terzo: sono state introdotte delle penali a carico del gestore nel caso in cui i parametri concordati non dovessero venire rispettati. L'accordo con Contarina ha soddisfatto la maggioranza che, al contrario, non avrebbe gradito una rottura con la società che da anni si occupa di Treviso per andare alla ricerca di un altro gestore.

Intanto emergono particolari sui progetti delle piste ciclabile di Sant'Antonino e Monigo. Particolare sarà quella di Sant'Antonino, dove è prevista la realizzazione di un vero e proprio ponte sul corso d'acqua Dosson: 20 metri di passarelle larga tre metri e sarà sia a disposizione delle bici che dei pedoni. «A Sant'Antonino la pista ciclabile sarà lunga 900 metri - spiega Zampese - e sarà bidirezionale: da un parte si andrà in direzione Casier, dall'altra verso Treviso. La passarella su Dosson, che poi è un vero ponte, è un punto molto delicato. All'altezza del sagrato della chiesa verrà anche creata un'ampia piattaforma dove le auto potranno transitare solo rispettando il limito dei 30 chilometri orari. Sarà una specie di piazza, che il quartiere non ha mani avuto». Da Monigo a Castagnole invece la pista ciclabile sarà bidirezionale e lunga 800 metri. Anche ci saranno opere di messa in sicurezza e di collegamento con la rete delle piste ciclabili esistenti. «Entrambe le piste sono comprese sia nel biciplan che nella Ciclopolitana - continua l'assessore - e sono due colonne importanti. Abbiamo fatto in modo di garantire la partenza di entrambi i progetti entro l'estate 2021».

È partito anche l'iter per la riqualificazione dell'intero quartiere di San Liberale. Venerdì pomeriggio Ca' Sugana e Ater hanno concordato i termini per partecipare al bando aperto dal Governo che punta a finanziare interventi per le periferie. A San Liberale sono previsti interventi per 15 milioni di euro mirati a rifare marciapiedi, sotto servizi, illuminazione, alloggi e a creare collegamenti ciclabili e pedonali col centro e potenziare anche il trasporto pubblico.

