TREVISO La cittadella delle Istituzioni dell'Appiani resta una della sfide aperte sia per l'amministrazione comunale che per la Fondazione Cassamarca. Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate se ne andranno per trasferirsi nel nuovo polo che nascerà all'ex caserma Salsa. I tempi però sono incertissimi. E di fronte al continuo rincorrersi di notizie su traslochi più o meno imminenti, con relativi vuoti urbanistici pronti ad aprirsi alle porte della città, arrivano le parole di Luigi Garofalo, presidente della Fondazione, a mettere chiarezza: «Nessuno degli enti presenti all'Appiani ha dato disdetta dei contratti d'affitto - precisa - e nessuno è nemmeno venuto da noi per chiedere di rivedere i canoni. Per quanto ci riguarda è tutto confermato». Da Ca' Spineda, insomma, tagliano corto: al momento dall'Appiani non se ne va nessuno. E se le Fiamme gialle e l'Agenzia delle Entrate sono date per sicure partenti, i tempi dilatati legati alla ristrutturazione dell'ex caserma - di proprietà del Demanio e quindi una futura sede a costo zero per i due enti che adesso pagano all'Appiani un affitto vicino al milione di euro all'anno - fanno pensare che il problema di come riempire la torre attualmente occupata non sia così imminente.

Altro discorso invece per l'ormai celebre Torre C, al centro di una disputa a suon di carte bollate tra Fondazione e Camera di Commercio. Avrebbe dovuto ospitare l'ente camerale che invece, dopo un braccio di ferro durato anni, ha rinunciato. Adesso si trova in una soluzione di stallo in attesa che la vertenza giudiziaria arrivi a compimento. Ma il suo destino è segnato: «La metteremo in vendita - assicura Garofalo - appena la questione con la Camera di Commercio sarà risolta. A quel punto saremo pronti a valutare le eventuali manifestazioni d'interesse». Il Comune, dal canto suo, ha garantito la sua disponibilità a rivedere la destinazione urbanistica, aprendo alla possibilità di trasformare la torre in struttura ricettiva o, in alternativa, in uno spazio a disposizione dell'università. Tutte cose che si vedranno a tempo debito. Ma anche Ca' Sufgana ha dei programmi sul futuro dei suoi mille metri quadrati all'Appiani. Attualmente sono occupati dagli uffici dei Lavori Pubblici che, però, sono destinati a tornare in centro. Il piano è già segnato: troveranno spazio a palazzo Borso, ancora per poco sede del Manzato. L'idea del sindaco Mario Conte è di portare invece all'Appiani i Servizi Sociali attualmente ospitati in viale Vittorio Veneto.

