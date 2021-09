Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PROGETTIPIEVE DI SOLIGO Ancora una decina di giorni o poco più e la vendemmia entrerà nel vivo anche nella Marca per le uve Glera. I viticoltori trevigiani si preparano, augurandosi che, in questo sprint finale, il meteo non faccia scherzi. Non desta particolare preoccupazione, invece, l'aspetto della manodopera da impiegare nella raccolta. Alcuni timori, sono stati sollevati, anche a causa del nuovo incremento di contagi da Covid: il...