«I progetti di Manildo? Da rivedere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVISTASindaco Mario Conte, ci dica la verità: c'è stato un momento in cui, durante la campagna elettorale, ha detto non ce la faccio?«È stata una partita difficile. Quando il partito ha detto che sarebbe toccata a me, i sondaggi mi davano 7-8 punti percentuali sotto al mio avversario. Però era consapevole che questa sarebbe stata l'opportunità della vita: a 38 anni un partito aveva puntato su di me per una sfida così importante». Ci sono stati momenti difficili.«Certo ma alla fine, il giorno delle elezioni, ero consapevole di...