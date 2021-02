LA RICHIESTA

TREVISO «Il 2020 è stato il nostro annus horribilis. Il mondo del caffè ha perso il 40% del fatturato. Al Governo Draghi chiediamo sostegno concreto». La Torrefazione a Treviso è una realtà consolidata. E proprio per questo parte dalla Marca il grido d'allarme del mondo della torrefazione, come spiega il presidente nazionale Alessandro Bianchin, trevigiano. Arriva ad un picco del 40% la perdita del fatturato nel 2020 per il comparto del caffè, vera eccellenza del Made in Italy nel mondo, che soffre insieme alla ristorazione delle limitazioni imposte nel corso dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Ad impedire ancora oggi la ripresa e l'organizzazione del settore Ho.Re.Ca sono soprattutto gli orizzonti temporali di massimo due settimane dettati dagli ultimi decreti, che non consentono alcun margine di programmazione per i pubblici esercizi: uno scenario allarmante che annienta la possibilità di fronteggiare lo tsunami economico che sta travolgendo bar, ristoranti, hotel e tutte le filiere collegate, che nel 2019 rappresentavano il 18% del PIL italiano.

«A tutela delle Torrefazioni italiane e vicini ai pubblici esercizi, abbiamo interpellato il Presidente del Consiglio e i Ministeri di competenza affinché si impegnino ad agire ora, per arginare l'ondata di fallimenti che rischia di diventare inarrestabile prosegue Bianchin siamo disponibili ad un serio confronto che porti alla revisione delle direttive e all'adozione di nuovi protocolli che permettano alle imprese di programmare e di lavorare».

Il mondo della torrefazione porta in evidenza a Draghi e ai Ministeri dell'Economia e Finanze, Sviluppo Economico, Politiche Agricole Alimentari e Forestali il malcontento diffuso tra i commercianti e sottolinea come le nuove disposizioni stiano assumendo ormai un sapore punitivo per i pubblici esercizi. Tra le proposte avanzate c'è l'ampliamento delle fasce orarie di fruizione per evitare il rischio di assembramenti, connesse ad accessi contingentati e su prenotazione per determinati tipi di servizi. Nella lettera sono infine quattro i punti di interesse sui quali Bianchin vuole focalizzare l'attenzione: più chiarezza e certezza sui ristori; indennizzi e maggior inclusione a beneficio delle filiere collegate e quindi delle torrefazioni del caffè; apertura dei pubblici esercizi con un ampliamento della fascia oraria anche a condizione di nuovi e aggiornati protocolli; inserimento del caffè espresso italiano nel contributo a fondo perduto MIPAAF dedicato al canale Ho.Re.Ca. per l'acquisto di prodotti italiani.

