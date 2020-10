I PROBLEMI

TREVISO Con l'aggravarsi dell'epidemia l'ansia dilaga e crescono le richieste d'aiuto agli psicologi. Le categorie più a rischio? Adolescenti e settantenni. «Dobbiamo dare segni tangibili di aiuto, la frustrazione genera proteste pesantissime Fortunata Pizzoferro, vicepresidente degli psicologi del Veneto, riflette sugli ultimi accadimenti. I problemi precedenti si acuiscono. C'è un aumento dell'ansia. Ma il senso di cattività dipende dal peso emotivo dell'impotenza. Abbiamo bisogno di prendercela con qualcuno. Anzitutto con le istituzioni. Ma aumenta la conflittualità anche tra insegnanti e studenti».

I RAGAZZI

Tra le categorie più bersagliate ci sono gli adolescenti, che pagheranno uno scotto alto nelle relazioni. «Il virus è nelle persone. E allora ce la prendiamo con i ragazzi non capendo che non possono vivere un'adolescenza normale. Demonizzati per usare il digitale, ora vengono spinti proprio là» aggiunge. E il problema investe anche la sessualità. «Molti genitori chiedono aiuto allo psicologo. Inoltre ragazzi che si erano adagiati nella bolla dell'online hanno ora disturbi nel ritorno a scuola». Anche la maniacalità e la delazione sono effetti collaterali «Fastidiosi ma non negativi come il negazionismo. Inoltre le modalità con cui vengono diramati i Dpcm non comunicano efficienza ma impulsività».

L'ALLARME

Anche l'Ordine degli psicologi è preoccupato. «L'Italia è sull'orlo del baratro sociale. Dobbiamo stare attenti alla comunicazione, far sentire le persone accolte, non aspettare di essere cercati, alzare la cornetta. E insieme mantenere l'attività fisica e quella mentale». L'oppressione e la permanenza in casa mettono alla prova anche la coppia: «Lo smart working confonde le dimensioni del privato e del lavoro, sulla donna ricadono i carichi più pesanti ragiona Pizzoferro i periodi di crisi sono uno spartiacque, accelerano le rotture già decretate ma aprono uno spazio per risolvere dei nodi». Anche Brunello Gorini, presidente dell'ordine dei medici di base, conferma l'incremento della domanda di specialisti. «Nuova grande paura è andare in ospedale, cosa che ci mette in grande difficoltà nel tenere sotto controllo i pazienti».

Elena Filini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

