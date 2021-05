Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I PROBLEMISINISTRA PIAVE Il maltempo ha rallentato anche le vaccinazioni contro il coronavirus all'interno del centro Campo Fiera di Godega di Sant'Urbano. Ieri c'è stato un blackout informatico durato oltre un'ora che ha impedito agli operatori di rispettare la scaletta degli appuntamenti. Nella struttura si sono formate alcune code. Inevitabile. Il sistema informatico è fondamentale non solo per verificare le prenotazioni ma anche per...