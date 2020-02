I PRESIDI

TREVISO E' una scuola primaria in città a registrare per il secondo anno scolastico consecutivo il segno meno. Succede alla Tommaseo di via Cavini, a San Lazzaro, dove tirate le somme delle domande di iscrizione finora giunte, il rischio di non riuscire a far partire una nuova classe prima a settembre ancora si ripete. Il numero minimo infatti al di sotto del quale gli istituti comprensivi non possono formare nuove classi - come messo nero su bianco dal decreto legislativo 81 del 2009 - è di quindici alunni. E finora alla Tommaseo le iscrizioni in prima per l'anno scolastico 2020/2021 si fermano a quota undici. Un dejà vu visto che anche l'anno scorso le domande giunte per le iscrizioni in prima erano state appena otto. Quest'anno almeno, con un margine di tre alunni iscritti in più, il traguardo minimo delle 15 iscrizioni da raggiungere sembra essere vicino di un soffio. Ecco perché l'istituto comprensivo Felissent, di cui la Tommaseo fa parte ha deciso di prolungare l'attesa di nuove iscrizioni fino al 20 febbraio: «Abbiamo incontrato mercoledì sera i genitori dei futuri alunni di prima per provare a risolvere il problema con i passaggi di iscritti da un plesso ad un altro, sempre dell'istituto comprensivo spiega la preside Francesca Magnano Per questo aspetteremo ancora qualche giorno in modo da poter ricevere altre iscrizioni. Mancano davvero pochissimi alunni per poter formare la futura classe prima. Basterebbe una diversa distribuzione da plesso a plesso». La retromarcia dalle iscrizioni ingranata alle elementari intanto galoppa in tutta la Marca.

Classe prima a rischio anche alla scuola primaria Marco Polo di Lughignano dove il numero di iscrizioni rimane al di sotto del minimo legale richiesto. E dietro ai banchi rimasti vuoti c'è la curva della denatalità a presentare il conto, a remare contro spesso sono anche le scelte dei genitori: «Il calo delle nascite certo influisce tantissimo. Ma anche le famiglie per motivi più che legittimi legati a fattori personali come la vicinanza della scuola al posto di lavoro, agli orari o alla vicinanza dei nonni possono decidere di iscrivere i bambini in un'altra scuola spiega la dirigente dell'istituto comprensivo di Casale, Antonina Randazzo Per questo ci vediamo costretti a chiedere di poter incontrare nuovamente le famiglie per vedere se riusciamo a spostare delle iscrizioni da un plesso ad un altro. Si tratta di un lavoro di cesello per ristabilire il delicato equilibrio. E più i plessi sono piccoli più si fa fatica». Un altro appello intanto è partito da Mogliano per salvare la futura prima classe alla primaria Collodi di Marocco. Si sono mobilitati persino assessori e associazioni di quartiere per far leva sulle famiglie. La conta delle prime a rischio intanto va avanti. Come sappiamo con le elementari Masaccio di via Rota e le Pascoli di via Salsa in città. Per continuare fuori città con la sola classe prima della elementare di Morgano. Cancellata la prima aVisnà di Vazzola. E con i numeri di iscrizioni in prima elementare sempre più risicati i presidi avvertono: «L'onda d'urto della contrazione di alunni in classe giungerà tra qualche anno anche alla scuola media e alle superiori».

