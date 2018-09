I pini di viale Battisti perdono pezzi: due rami caduti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMETREVISO I pini marittimi di viale Cesare Battisti sono in grande difficoltà: alcuni sono malati, altri stanno morendo, altri ancora sono già morti. E il pericolo che grossi rami cadano sui percorsi pedonali e sulle auto parcheggiate o in transito è sempre presente. Proprio come è capitato venerdì sera, quando due grossi rami sono precipitati sulla strada. Fortunatamente non è successo niente: in quel momento non passavano auto, né ce n'erano parcheggiate. E, soprattutto, non c'era nessun pedone o ciclista nei paraggi. Ma è...