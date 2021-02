I PERSONAGGI

TREVISO Sta lottando per la vita Joco Durdevic, il 53enne centrato alla testa da uno dei due o tre colpi sparati dal nipote Branko Durdevic, tuttora in fuga. L'uomo è ricoverato in terapia intensiva con un proiettile conficcato all'altezza del cervelletto. Il suo quadro clinico è molto grave, e la prognosi è riservata. Soltanto questa mattina i sanitari, che stanno tenendo costantemente monitorato il 53enne, potranno avere ulteriori informazioni sul suo stato di salute, prima di decidere il da farsi. All'ospedale Ca' Foncello, ieri nel tardo pomeriggio, Joco ha ricevuto la visita della moglie. È stato invece informato di quanto accaduto il figlio Riccardo, 26 anni, attualmente detenuto per scontare una pena definitiva di sette anni e mezzo per i reati di rapina ed estorsione.

LA CUSTODIA

La faida familiare per la custodia delle tre figlie che Riccardo ha avuto dalla moglie, ora compagna di Branko, ha probabilmente avuto inizio un anno fa, quando dopo un lungo periodo di latitanza proprio Riccardo è stato condotto in carcere. Era l'8 gennaio 2020 quando gli uomini della squadra mobile di Treviso lo avevano rintracciato per fargli scontare una pena definitiva di sette anni e sei mesi per una serie di rapine ed estorsioni soprattutto ai danni di coetanei italiani facendo ricorso talvolta alle armi per intimidirle e costringerle a consegnargli i soldi in loro possesso. Da detenuto, nel dicembre scorso, era poi stato condannato in primo grado a cinque anni e quattro mesi di reclusione per una rapina commessa il 4 dicembre 2016 a Castello di Godego. In quell'occasione, assieme a Ornella Levakovic (condannata anche lei a cinque anni e un mese, ndr), si era introdotti all'interno di una abitazione in pieno giorno rubando 500 euro in contanti e impossessandosi anche di due portafogli, con un contenuto stimato in 380 euro, e di numerosi gioielli in oro. Venne però scoperto dal proprietario dell'abitazione: a quel punto il 26enne ha estratto dalla tasca un cacciavite e, puntandolo contro l'uomo, gli aveva intimato di allontanarsi gridandogli ti buco.

I PRECEDENTI

Anche il cugino Branko è un volto noto alla giustizia. Uscito di carcere da qualche mese fa, il 36enne faceva parte di una banda dedita alle rapine in casa ai danni di anziani. Nel 2016 era stato condannato, assieme ad altri tre imputati, a cinque anni e quattro mesi di reclusione perché ritenuto responsabile delle rapine di via Boiago a San Giuseppe quando, il 28 agosto 2013, venne aggredita la 74enne Bruna Colusso, e di San Trovaso di Preganziol quando, nello stesso periodo, venne preso di mira il 67enne Aldo Basso, meccanico dell'Actv in pensione. Inizialmente alla banda veniva contestata anche la rapina all'84enne Ada Biscaro di Paese. Il 27 agosto 2013 l'anziana si trovò faccia a faccia con i ladri. Un'esperienza angosciante dalla quale non si riprese più tanto che, nella notte tra il 28 e il 29 novembre dello stesso anno, morì. Il passato di Joco Durdevic, assieme al fratello Silvio, è stato condito da diverse accuse di usura ed estorsione, dalle quali però il 53enne è uscito senza condanne. Joco e Silvio, fratelli non solo di sangue, sono i due personaggi forse più noti della comunità dei Durdevic. E il fatto che i loro figli, Branko e Riccardo appunto, non fossero in buoni rapporti ha spaccato di fatto la famiglia, portando al tragico epilogo di ieri. Joco, al di là dei guai avuti con la giustizia e delle condotte che ha tenuto per gran parte della sua vita, è descritto come una persona buona. In via Tirindelli, a due passi dalla chiesa di Santa Maria del Rovere, dove abita da anni, è molto conosciuto. La notizia della sparatoria si è subito sparsa anche in quel quartiere di Treviso, dove risiedono anche due delle tre nipoti dell'uomo.

Giuliano Pavan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA