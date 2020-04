I NUMERI

VITTORIO VENETO Un ospite su due ha il Covid-19, mentre tra gli operatori un quarto ha avuto il tampone positivo. Conclusi i test su pazienti e operatori dell'istituto Cesana Malanotti di Vittorio Veneto, dove partirà su tre pazienti positivi la terapia con idrossiclorochina. Dopo l'ennesima sollecitazione da parte del gruppo di minoranza Partecipare Vittorio-Rinascita Civica, che chiedeva di sapere qual è la reale situazione che si registra all'interno della casa di riposo di via Carbonera, per la quale tre settimane fa ha anche depositato un'interrogazione al sindaco Antonio Miatto, ieri l'Usl2 ha fornito i risultati dei tamponi: dei 151 ospiti 78 sono risultati positivi, di cui 63 al momento asintomatici. Tra i 168 operatori i malati sono 34.

«I decessi di pazienti con Covid evidenziati dalla struttura risultano, ad oggi, 11» precisa la nota dell'azienda sanitaria. Questi numeri offrono il reale quadro che si registra all'interno del Cesana Malanotti in cui, nei giorni scorsi, si è recato un team di specialisti dell'Usl2 per una valutazione approfondita di tutte le possibili problematiche, con particolare focus su quelle infettivologiche. «Il team spiega il direttore generale dell'Usl2, Francesco Benazzi ha valutato approfonditamente la situazione clinica dei pazienti, con particolare riferimento a quelli risultati positivi. Tre di loro, dopo l'effettuazione dell'ecg, sono risultati eleggibili a terapia con idrossiclorochina».

Partecipare Vittorio-Rinascita Civica si è poi chiesta «se gli ospiti del Cesana abbiano ricevuto cure pari a quelle erogate dal contiguo ospedale Covid di Vittorio Veneto». «Eventuali ospedalizzazioni degli ospiti delle Rsa vengono disposte nei casi di insufficienza respiratoria che possano trarre beneficio da cure intensive replica Benazzi - Asintomatici o paucisintomatici vengono gestiti presso la struttura di cui sono ospiti. Nel caso di persone anziane il ricovero in ospedale rappresenta un motivo di stress aggiuntivo, che provoca spesso disorientamento e un peggioramento delle condizioni generali». La valutazione infettivologica effettuata al Cesana ha infine evidenziato la presenza di una struttura adeguata dal punto di vista igienico-sanitario.

