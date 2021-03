I NUMERI

TREVISO Venti classi in quarantena in un solo giorno nell'area tra Conegliano e Asolo. La situazione nelle scuole si fa sempre più critica a causa della nuova esplosione dei contagi. Nelle ultime due settimane i casi sono quasi triplicati. A metà febbraio c'erano una cinquantina di sezioni in quarantena o monitoraggio. L'altro ieri si era saliti a 111. Adesso si è arrivati a 131. Tra queste ci sono 43 classi delle superiori. Praticamente un terzo del totale. «I contagi nelle scuole derivano dai comportamenti esterni: dopo il periodo di carnevale, dove non sono mancate feste e ritrovi, non si sono più fermati spiega Stefano De Rui, direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Usl chiediamo a tutti di adottare comportamenti virtuosi, rispettando le misure di prevenzione, per scongiurare il rischio di un'ulteriore diffusione del virus». Alle superiori traballa sempre di più la quota del 50% di alunni in presenza. E prende corpo l'ipotesi della chiusura, con il ritorno alla didattica a distanza totale. Il centro di Microbiologia ha confermato la presenza in alcune classi di alunni contagiati dalla variante inglese, anche se ad oggi non sono emersi veri e propri focolai. Fatto sta che il Covid non si ferma. I numeri parlano chiaro. Ancora di più se si pensa che l'incalzare dei contagi trasforma ogni bilancio in un conto fatto per difetto.

IL DATO

Al momento nella Marca ci sono oltre 200 studenti positivi al coronavirus. E 3mila si trovano in quarantena o sotto monitoraggio. Questa ultima condizione prevede che i ragazzi possano uscire solo ed esclusivamente per frequentare la scuola, con tutte le misure di prevenzione portate al massimo. E poi ci sono gli insegnanti e il personale scolastico. Molti si sono vaccinati. Ma non ancora tutti. Sono 15 quelli attualmente positivi. Più 110 in quarantena o monitoraggio. Gli istituti devono anche fare i conti la con la necessità di reperire supplenti. Cosa sempre più complicata. «Le scuole rappresentano un serbatoio di contagi per quel che gira loro attorno specifica Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl il problema riguarda soprattutto le superiori. Non tocca a noi decidere se chiuderle o meno. Ma serve maggiore attenzione e responsabilità».

I SINDACATI

Lo Snals di Treviso è il primo sindacato della scuola a chiedere di abbassare la quota di studenti in presenza alle superiori. «Si può pensare di portare le presenze a un terzo del totale sottolinea il segretario Salvatore Auci così tutti potrebbero continuare comunque a frequentare, pur a rotazione. L'obiettivo deve essere quello di concludere l'anno scolastico in sicurezza». La Flc-Cgil di Treviso, però, punta su un altro aspetto. «Il problema non sta nelle scuole ma nei bar pieni, soprattutto nei fine settimana scandisce il segretario Marco Moretti la scuola non è luogo di contagio. Il problema sta a monte. È opportuno cercare di continuare con il 50% dei ragazzi in presenza, sempre nei limiti del possibile e in relazione alla situazione epidemiologica». Allo stesso tempo il Partito Democratico si schiera contro una chiusura generalizzata degli istituti. «Non ci può essere una chiusura a tappeto: si potenzi il tracciamento e si controlli per davvero la movida in città mettono in chiaro i rappresentanti del Pd di Treviso, Giovanni Tonella, Stefano Pelloni, Liana Manfio, Andrea Nilandi e Giuseppe Pesante la chiusura delle scuole deve essere una scelta dettata dalle reali condizioni dei contagi nei singoli territori. Non è corretto ricorrere alla chiusura totale in tutta la regione, ma vanno valutate chiusure ristrette».

I FOCOLAI

Sul piano dei focolai, dopo il caso dell'elementare di Soligo, ci si sta concentrando sull'elementare di Asolo. Mercoledì sono stati eseguiti i tamponi su 7 classi, per un totale di 131 bambini e 20 insegnanti. E' emerso un nuovo caso di positività in una quinta, finita sotto monitoraggio. Ieri sono state sottoposte a tampone altre 7 classi. I risultati arriveranno nelle prossime ore. Il quadro aggiornato dice che al momento ci sono 14 contagiati: 13 alunni e 1 insegnante. Quattro classi sono già in quarantena. Così come due gruppi del doposcuola, che è stato sospeso. E altre tre sezioni sono sotto monitoraggio. In più, si aggiungono 11 insegnanti in quarantena precauzionale.

Mauro Favaro

