I NUMERI

TREVISO Si vede l'inizio della terza ondata del coronavirus nella Marca. «Ci aspettiamo un considerevole aumento dei contagi dalla metà di marzo in poi. Purtroppo i segnali in tal senso sono già chiari: il 16 febbraio il tasso dei positivi era di 78 su mille. Adesso siamo a 137 su mille. E sta crescendo fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl trevigiana questo non vuol dire che ci sarà una terza ondata importante come la seconda. Ma l'allerta è massima. Non è escluso lo sviluppo di vari cluster nel territorio. E c'è ancora da capire se l'aumento delle positività porterà anche a un importante aumento dei ricoveri in ospedale. Ci auguriamo di no. I reparti Covid, comunque, non sono stati cancellati: restano a disposizione per far fronte a un'eventuale terza fase». Il centro di Microbiologia di Treviso continua a monitorare la diffusione delle varianti. Per ora è stata confermata solo la presenza della mutazione inglese. Le altre, a cominciare dalla brasiliana, non si sono ancora viste in provincia. E la speranza è che non arrivino. Anche perché già oggi la situazione è complessa.

FOCOLAIO ALL'ORAS

L'ospedale riabilitativo Oras di Motta di Livenza è chiamato a far fronte a un nuovo focolaio. Stavolta si è sviluppato all'interno della Cardiologia. Fino a questo momento è stato confermato il contagio di 6 pazienti. «Tutti i pazienti erano entrati da altre strutture con il tampone negativo spiega Guido Sattin, direttore sanitario dell'Oras dato che le visite sono sospese e il personale è vaccinato, si può pensare che il virus sia entrato con un paziente che ha avuto il tampone negativo perché eseguito nel cosiddetto periodo finestra, cioè nel momento in cui si è già stati contagiati ma non si risulta ancora positivi». Nel reparto è stata ricavata un'area isolata. L'obiettivo, comunque, è trasferire i positivi in altre strutture, a partire dagli ospedali di comunità. Sono stati bloccati i nuovi ricoveri in Cardiologia. Ma solo per alcuni pazienti. Per quelli che devono affrontare la riabilitazione post-Covid, dopo il contagio, non vengono indicati problemi. Il reparto può arrivare a ospitare fino a 70 pazienti. In attesa dei risultati dello screening generale, già avviato, le altre attività dell'Oras procedono normalmente, compresa quella ambulatoriale e il day hospital.

LA NUOVA ONDATA

A livello generale, i contagi sono tornati a crescere. Nella penultima settimana di febbraio erano stati 827. Nell'ultima sono saliti a 1.212. E continuano ad aumentare. Fortunatamente si è visto un rallentamento sul fronte dei decessi. La settimana peggiore in assoluto è stata quella tra il 4 e il 10 gennaio di quest'anno: in soli sette giorni ci sono stati 126 lutti legati al Covid nella Marca. Non si era arrivati a tanto nemmeno al momento dell'esplosione dell'epidemia, tra febbraio, marzo e aprile dell'anno scorso. Nelle ultime 24 ore nel trevigiano sono emersi 326 nuovi contagi. All'inizio di febbraio erano poco più di 100 al giorno. Adesso, di fatto, tre volte tanto. E' salito anche il numero di trevigiani che stanno combattendo in isolamento contro l'infezione da coronavirus. Oggi sono 2.477 (più 191 in un solo giorno). I ricoveri in ospedale restano relativamente stabili: ci sono 129 pazienti Covid positivi (112 nei reparti ordinari e 17 in Terapia intensiva). Anche ieri, infine, sono mancate due persone. Con questi ultimi, salgono a 1.574 i decessi tristemente contati nella Marca in poco più di un anno di epidemia. (m.fav)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

