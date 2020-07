I NUMERI

TREVISO Mancano mille insegnanti e mille collaboratori scolastici. Senza contare i lavoratori fragili, cioè i docenti e i bidelli con problemi di salute che a causa del rischio coronavirus dovranno essere impegnati in attività alternative, non direttamente a contatto con i ragazzi. La rincorsa per riuscire a far partire a settembre il nuovo anno scolastico dopo la bufera Covid è sempre più difficile.

La Provincia ha lavorato senza sosta sul fronte degli spazi: per rispettare la distanza anti-contagio tra gli studenti, almeno un metro, servono molte più classi rispetto alle 5.268 allestite l'anno scorso (con una media di 21 ragazzi per classe). Martedì verrà presentato ufficialmente il piano di riorganizzazione delle superiori, già anticipato dal Gazzettino nei suoi tratti principali. Ma il nodo degli organici, questo gestito dal ministero dell'Istruzione, è ancora più complicato. Inevitabile: se si moltiplicano le sezioni, aggiungendoci anche una parte di didattica a distanza, bisogna moltiplicare pure gli insegnanti e i collaboratori scolastici. «E' necessario arrivare quanto prima alla nomina di almeno mille docenti con incarico annuale», detta Marco Moretti, segretario della Flc Cgil di Treviso. Significa aumentare di oltre il 50% i supplenti nominati l'anno scorso. L'obiettivo, alla fine, è arrivare a sfiorare quota 10mila insegnanti in servizio nelle scuole trevigiane. Appunto un migliaio in più rispetto all'anno scorso.

«C'erano pesanti carenze negli organici già prima dell'emergenza coronavirus sottolinea il sindacalista adesso però le classi verranno suddivise in gruppi più piccoli. E non si potranno più accorpare o sdoppiare in caso di mancanza di supplenti. Per questo non si può pensare che la scuola non sia pronta per accogliere tutti gli studenti già a partire dal suono della prima campanella del nuovo anno». Cioè dal 14 settembre. Ormai mancano meno di due mesi. E in mezzo c'è agosto. Riuscire a completare il puzzle in tempo sembra una missione quasi impossibile. Il problema è ancora più complesso per quanto riguarda i collaboratori scolastici. Ne servono di più perché a settembre saranno chiamati a controllare gli ingressi delle scuole, moltiplicati per evitare assembramenti, a vigilare sugli spazi aggiuntivi ricavati in altri edifici esterni e a sanificare gli ambienti in continuazione, a partire dai bagni e dai laboratori. «Con la diversa distribuzione degli studenti ricorda Claudio Baccarini, rappresentante dei presidi della Cgil del Veneto è evidente che serviranno molti più collaboratori scolastici».

Oggi nelle scuole statali trevigiane ci sono 1.836 collaboratori scolastici. «Il 30% è stato assunto dalle categorie protette evidenzia Giuseppe Morgante della Uil Scuola di Treviso più di qualcuno, di conseguenza, potrebbe rientrare tra i lavoratori fragili rispetto al rischio coronavirus». Si rischia di viaggiare verso i 500 collaboratori che non potranno stare in prima linea. Non a caso le scuole hanno già iniziato a chiedere assegnamenti aggiuntivi. Solo il turistico Mazzotti di Treviso, ad esempio, ne vorrebbe cinque in più. E il numero arriva velocemente a mille se si pensa a ogni singolo plesso dei 104 istituti tra elementari, medie e superiori della Marca. Venerdì i sindacati hanno evidenziato tutti i nodi in una videoconferenza con Giuseppe De Cristofaro, sottosegretario al ministero dell'Istruzione. «Oltre al tema del concorso, abbiamo chiesto che ci sia immediatamente una proroga per tutti i supplenti nelle scuole dove hanno lavorato l'anno scorso conclude Morgante già con questo passo si potrebbe risolvere qualcosa come l'80% dei problemi. Si tratta di una base di partenza indispensabile per poi andare ad affrontare tutte le altre criticità».

Mauro Favaro

