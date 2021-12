Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I NUMERITREVISO Il picco di contagi verrà raggiunto a Natale. E se i numeri non si ridurranno, ci sarà un nuovo blocco delle attività ordinarie negli ospedali. È il risultato di una proiezione sull'andamento dell'ondata di Covid eseguita dagli esperti dell'Usl. Ci si muove con prudenza tra i dati. Il calcolo non considera possibili nuove strette, come il passaggio in zona gialla, l'obbligo delle mascherine anche all'aperto o eventuali...