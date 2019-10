CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I NUMERITREVISO I parcheggi di Treviso rappresentano un piccolo tesoro, oltre che essere la colonna portante di ogni progetto di legato alla viabilità. Quelli in centro storico poi sono il cuore di questo patrimonio fatto di stalli, tariffe e ore di sosta. I freddi numeri dicono che, in tutto il centro storico e nelle zone limitrofe, ci sono circa 15mila posti, di cui 4.950 a pagamento e il resto diviso tra aree a sosta gratuita, zone di carico e scarico, posti per disabili. Ogni segmento rappresenta un interesse da tutelare. QUANTO SI...