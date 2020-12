(av) Una cartolina, un disegno, un messaggio basta che sia scritto su carta per mettere in circolo un'onda di auguri di buon Natale da toccare con mano. L'obiettivo? Far sentire meno soli i tanti nonni principali bersagli della pandemia. Prende il largo dalla residenza per anziani Il Girasole di Varago un appello speciale, quello di poter ricevere un augurio di buone feste non al volo, ma nero su bianco. «Possiamo chiedervi di riempire le nostre giornate con qualche messaggio dal mare, dalla montagna, dalla pianura, dalla campagna per farci sentire un po' meno isolati in questo periodo particolare per tutti ma soprattutto per noi».

Un'idea colta al volo da una operatrice sanitaria della comunità alloggio Il Girasole prendendo spunto da una simile iniziativa che ha mosso i primi passi all'interno di un ospedale pediatrico: «La bellezza del pensiero è quella di far recapitare ai nostri nonni gli auguri cartacei spiega Cristian Sala, gestore insieme alla madre Luisella Cappellazzo della residenza per anziani di Varago Le telefonate non bastano. E sono loro a ricordarci che il tam tam dei messaggi via social e Internet non è affatto tangibile. Non è reale. Qualcosa di scritto invece lo è. I nostri nonni ci chiedono di tornare a parlare il loro linguaggio che è fatto anche della concretezza di un foglio di carta e di una penna».

«La nostra età media si aggira sui 90 anni ricordano gli anziani - E il ricevere una cartolina o un bel disegno fatto dai vostri bimbi ci fa molto piacere».

