I NODITREVISO La sospensione dell'operatrice No-vax verrà confermata. Il primo caso del genere nella Marca è emerso nella casa di riposo Villa Belvedere di Crocetta. Una dipendente che non ha mai voluto saperne di vaccinarsi contro il coronavirus, senza un valido motivo, è stata prima giudicata dal medico competente della struttura come non idonea a stare accanto agli anziani e poi sollevata dall'incarico. La decisione era stata presa già...