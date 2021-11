Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOTREVISO Scoppia il caso mura. Ieri sera gli organizzatori delle ultime manifestazioni no pass in città si sono riuniti per capire come muoversi considerate le nuove disposizioni annunciate del Ministero dell'Interno, che vieta manifestazioni e cortei nei centri storici, invita prefetti e sindaci a spostarle in zone più periferiche e le blinda con prescrizioni ferree su uso della mascherina e rispetto delle distanze. L'intenzione del...