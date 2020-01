I negozianti ammettono «Con lui c'era più gente»

I COMMENTI

TREVISO «Da fruitore amo le mostre di nicchia. Da imprenditore devo dire l'innegabile: le grandi mostre di Goldin hanno portato un indotto economico importante». Stefano Zanotto aveva appena rilevato Arman quando c'è stata Storie dell'Impressionismo. «Fatturati importanti, grandi numeri e moltissimo entusiasmo». Il nuovo progetto espositivo del Comune di Treviso Natura in Posa ha comunque portato visitatori in città, secondo il patron di Arman e della Terrazza San Tomaso. «Però la mostra, che pure è molto curata, non suscita le stesse emozioni di Goldin. E i numeri sono diversi». Zanotto però non è contrario all'idea di sperimentare strade diverse. «Io stesso amo più un genere meno pop ma che stimola la mia curiosità. E credo che le operazioni dell'attuale sindaco e dell'assessore Colonna Preti siano ben fatte. Forse è solo una questione di tempo».

L'ARTISTA

Beppe Mora è artista e gestore di una storica locanda in città. «Ho visto la mostra e devo dire che mi è proprio piaciuta. Quello che ritengo sia mancato è tutto l'aspetto della comunicazione nazionale. I miei ospiti non sanno nulla dell'esposizione e in generale, fuori Treviso, nessuno parla delle Vanitas. Questo significa che è mancato a monte un lavoro capillare. Cosa in cui Marco Goldin invece eccelle. Perché le sue mostre, al di là dei quadri, sono sempre irrobustite da un percorso culturale e della comunicazione molto serio. Io non so davvero come sia possibile che Padova abbia trovato i soldi e Treviso no. La Natura in mostra mi ha soddisfatto, ma in una delle prime domeniche di visita eravamo in 12. Secondo me Treviso, perdendo Goldin, non ha perso un treno, ma un transatlantico».

IL COMMERCIANTE

Alberto Cappelletto, titolare del noto negozio di scarpe di piazza dei Signori, non la pensa allo stesso modo. «Veniamo da un Natale che ha visto molte presenze in città. Tanti media stranieri guardano a Treviso come destinazione turistica. Le mostre? Servono ma non risolvono - commenta - intendo dire che tutto conta, ma è importante il lavoro che facciamo noi commercianti ogni giorno».

IL GIOIELLIERE

Enrico De Wrachien tiene però a sottolineare la superiorità di Linea d'ombra. «L'abilità gestionale di Goldin è di caratura superiore, questo è un fatto indiscutibile. Credo che però Marco abbia pretese abbastanza importanti, non sempre facili da assecondare. Certo, le sue mostre hanno fatto un gran bene alla città. Ma hanno fatto anche molto bene al Goldin imprenditore. La nuova mostra è partita da poco: è prematuro fare bilanci. Però in negozio qualcuno arrivato a Treviso per Natura in posa è venuto».

I NEGOZIANTI

Nella zona di Piazza Borsa i negozianti rilevano come le grandi mostre abbiano portato maggiore indotto. «Personalmente - spiega la titolare di Le Petit Bateau di via Manin - ho avuto più riscontro con le mostre di Goldin». Anche La Porcellana bianca in piazza Borsa conferma come ci fosse più gente. «Nei weekend soprattutto, quando sentivi dialetti e accenti da ogni parte d'Italia». Valentina Soster, titolare di Camelia Bakeri e ora di Camelia b&b guarda i conti: «Senza tema di errore posso dire: con Goldin volano i fatturati. Guardando lo storico, con l'uscita da Treviso di Goldin abbiamo perso un sacco di soldi. È un peccato che Marco non festeggi i 25 anni di attività proprio a Treviso». Soster ricorda le file in Pescheria, la gente incolonnata: «Lavinia Colonna Preti però è molto attiva e sta facendo le cose con molto gusto».

IL PRESIDENTE

Il presidente Ascom Federico Capraro, infine, ritiene che la scelta di Civita e l'uscita di scena di Goldin non sia un'occasione persa. «Treviso ha fatto una scelta diversa. Puntando su un contenitore più sostenibile e con una programmazione quadriennale». Programmazione che, tuttavia, anche il progetto Goldin avrebbe garantito. «Goldin non può essere messo in discussione. Il suo talento e la qualità del suo lavoro sono elevatissimi. Il tema è piuttosto se oggi Treviso si possa permettere Marco Goldin. Perchè fare quel tipo di percorso senza l'aiuto di Fondazione Cassamarca non è semplice. Il lavoro di Civita è più di nicchia, più lento come ritorni ma tuttavia sta portando visitatori interessanti. Un pubblico che ha una capacità di spesa elevata e sta facendo numeri buoni».

