I CONTROLLITREVISO Positivo un controllo su cinque. Non nel senso di contagio, ma di irregolarità riscontrate, a partire dal mancato controllo del Green pass. È quanto riscontrato negli ultimi giorni dai carabinieri del Nas di Treviso, che sabato scorso hanno sanzionato tre attività dopo una serie di ispezioni a Castelfranco. Tra questi anche un ristorante, il cui titolare non aveva verificato che i clienti fossero effettivamente in...