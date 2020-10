I MESSAGGI

CASTELFRANCO «Papà, ce l'hai fatta? Bravo». Dall'altra parte dello schermo del cellulare di Stefano Marcon ci sono i figli Sofia e Davide, che con una dolcissima videochiamata sono stati i primi a congratularsi con il sindaco per la sua rielezione, sindaco che per loro è semplicemente il papà. «Hai visto papà, ce l'abbiamo fatta. È anche merito nostro», ha detto la piccola Sofia ascrivendosi i meriti per aver sostenuto a modo suo il papà in questi mesi e soprattutto negli ultimi 15 giorni. E, durante quella telefonata, per la prima volta da quando è iniziata la turnata elettorale, Marcon ha mostrato il suo lato umano e gli occhi lucidi. Durante la chiamata, il suo volto si è trasformato e ne è uscito tutto il suo lato paterno dimenticando per un istante anche la stanchezza.

LA RIFLESSIONE

«È una soddisfazione avere tutto questo sostegno, perché la famiglia soffre un po' le passioni di chi si candida ad amministrare afferma Marcon Quindi è bello, aiuta molto. Dà la carica necessaria per altri 5 anni». Dall'altro lato del telefono anche la moglie Katia Smania, che ha sempre sostenuto Marcon a distanza facendo una tenera comparsa durante la prima chiamata alle urne. Marcon in questo quinquennio al governo della città ha scisso vita privata da vita politica anche se sembrava inizialmente avesse avuto un ripensamento sul secondo mandato proprio per ragioni famigliari.

I CITTADINI

A sostenerlo, oltre alla famiglia, c'era naturalmente anche tutta la sua squadra con gli amministratori che ci sono stati in questo primo mandato e che ci saranno anche nel secondo insieme ai consiglieri, tanti giovani e anche nuovi ingressi per il mondo della politica. Il neorieletto sindaco insieme alla sua squadra ha sfilato per le vie del centro ricevendo i complimenti e gli applausi di numerosi cittadini che incuriositi si sono fermati a chiedere di quanto avesse vinto.

Alle parole dirette si sono aggiunte anche centinaia di messaggi arrivati direttamente al sindaco anche tramite le pagine Facebook dedicate alla città. «Ha vinto con una differenza risicata e questo comporta una responsabilità ancora maggiore», scrive qualcuno. «E Marcon sia, grandioso», scrive qualcun altro. «Congratulazioni, ora al secondo mandato vorremmo vedere i frutti dell'esperienza fatta», sottolinea qualcun altro. «W Marcon sindaco», aggiunge una cittadina. (l.r.)

