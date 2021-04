Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LO SCONTROTREVISO Niente vaccinazioni a domicilio di domenica per i medici di famiglia. I camici bianchi del territorio non parteciperanno alla prossima giornata straordinaria anti-Covid dedicata ai 3mila over 80 costretti a letto. L'Usl li invita a gran voce a dare il proprio contributo. L'accelerazione che ha portato all'appuntamento di domenica, però, non era prevista nell'accordo che l'azienda sanitaria e i dottori di base hanno stretto...