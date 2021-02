L'INTERVISTA

TREVISO Saltano i vaccini anti-Covid eseguiti dai medici di famiglia. La Fimmg di Treviso, la federazione che rappresenta quasi 400 dei 515 dottori in servizio negli ambulatori della provincia, ha annunciato che al momento non ci sono le condizioni per procedere. In vista dell'aumento delle dosi disponibili, si spera da aprile, l'Usl della Marca puntava a coinvolgere direttamente anche i camici bianchi del territorio per vaccinare l'intera popolazione trevigiana, arrivando a eseguire fino a 10mila vaccinazioni al giorno. Adesso, invece, si ferma tutto. «Non ci sono le condizioni organizzative mette in chiaro Brunello Gorini, segretario della Fimmg non è stato condiviso nulla: non possiamo essere chiamati solo quando servono medici da mandare in prima linea». L'azienda sanitaria intanto si arrangia con le proprie risorse, compresi i medici in pensione e il personale messo a disposizione dal Rotary. E non è escluso che possa continuare così. «Attendiamo l'accordo nazionale con i medici di famiglia dice il direttore generale Francesco Benazzi ma ad oggi con le nostre forze saremmo comunque in grado di vaccinare fino a 5mila persone al giorno».

Dottor Gorini, da dove nasce la chiusura della Fimmg rispetto all'esecuzione dei vaccini anti-Covid?

«Nasce dal fatto che mancano le condizioni e le garanzie a livello organizzativo. È tutto ancora in alto mare. A cominciare dal patto aziendale, che non c'è. In questa situazione i medici di famiglia non possono vaccinare i cittadini contro il coronavirus».

Ma è una bocciatura definitiva? «La disponibilità di massima rimane. Ma solo se cambiano le cose. Ad oggi non è stato condiviso nulla, manca un patto aziendale e manca qualsiasi indicazione sui possibili percorsi. Come si può pensare di procedere con una vaccinazione di massa se i termini sono questi? Abbiamo già convocato un'assemblea della Fimmg per la prossima settimana. Al momento, comunque, la posizione è questa».

A livello generale, però, ha già preso forma un accordo tra il governo, le Regioni e gli stessi sindacati proprio per il coinvolgimento dei dottori di base nella campagna vaccinale anti-Covid.

«L'intesa dice che i medici di famiglia possono vaccinare contro il Covid se ci sono le condizioni per poterlo fare. Appunto».

C'entrano i pagamenti? Per i vaccini anti-Covid eseguiti dai medici di famiglia si parla di 6 euro a iniezione. Mentre per i tamponi rapidi si era a 18 euro per i test fatti in ambulatorio e a 12 euro per quelli nelle sedi alternative.

«No, non è assolutamente una questione di soldi. È un problema di organizzazione. Però va anche detto che i medici di famiglia che alla fine dell'anno scorso hanno eseguito i tamponi rapidi per il coronavirus devono ancora vedere nulla. Proprio sui tamponi, tra l'altro, prima siamo stati additati come quelli che volevano farsi pagare, mentre adesso c'è solo silenzio».

Per i vaccini anti-Covid non c'è il rischio di far mancare un contributo determinante mentre è partita la corsa contro il tempo per immunizzare quante più persone possibile prima di un'eventuale diffusione delle varianti del virus?

«Come Fimmg di Treviso non possiamo essere a disposizione solamente quando ci sono medici di famiglia da mandare nella prima linea dell'emergenza. Ad oggi sulle vaccinazioni contro il coronavirus da eseguire sulla popolazione ci sono delle cose che vanno chiarite. Se ci sarà questa disponibilità si potranno organizzare i servizi necessari».

Mauro Favaro

