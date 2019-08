I medici di base: «Denunciamo chi non ci rispetta»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOTREVISO Fermare chi insulta o addirittura alza le mani contro i medici. Si fa sul serio. Non ci si limiterà più alle lamentele e agli appelli per arginare le aggressioni all'interno degli ambulatori. I medici di famiglia hanno deciso che d'ora in poi passeranno alle denunce e andranno dritti in tribunale. La Fimmg di Treviso, la federazione provinciale dei dottori di base, si schiererà in ogni singolo processo. «Ci costituiremo parte civile contro chiunque eserciti violenza contro un medico mette in chiaro il sindacato guidato...