I LUTTI

TREVISO Giovanni Vincenzi è mancato all'affetto dei suoi cari, Aveva 79 anni ed era vedovo. Il Covid l'ha strappato ai figli Marco e Vincenzo e alla adorata nipote Caterina, ma anche ai tanti tifosi e sostenitori del calcio Istrana che lui, all'inizio degli anni Novanta, portò ai vertici della Seconda e poi della Prima categoria, preludio alle scalate delle stagioni successive fino all'attuale Eccellenza. «È sempre stato una persona corretta e coerente, anche a scapito personale, ci ha sempre insegnato la retta via» dice il figlio Marco, con palese commozione. Partecipe al lutto è anche l'associazione calcio Istrana che ha conservato memoria dei suoi trascorsi come tecnico. Sono in molti, infatti, a ricordarlo come allenatore della squadra di calcio che portò ai vertici della Seconda categoria e poi alla promozione in Prima a cavallo delle stagioni 1992/1993 e 1993/1994. Fu un trionfo. «Era una persona squisita, che sapeva incitare e insegnare calcio. L'Istrana deve molto a lui per la capacità che aveva di formare i giocatori non solo tecnicamente ma anche come squadra, in campo e nella vita» ha detto di lui il direttore generale di allora Giovanni Casanova. L'addio verrà celebrato mercoledi 13 alle 10.30 nella chiesa di San Lazzaro.

IL MEDICO

Saranno invece celebrati lunedì 11 gennaio alle 15 nella chiesa del convento dei Frati Cappuccini a Conegliano, i funerali del dottor Paolo Da Col, deceduto all'età di 71 anni la notte di Capodanno nel reparto covid dell'ospedale di Costa a Vittorio Veneto, a causa del virus che ha peggiorato le sue già precarie condizioni di salute, che lo avevano costretto a ritirarsi dalla professione medica. Originario di Pieve di Cadore, era figlio di Italo Da Col, che si era trasferito con la famiglia a Conegliano negli anni sessanta per svolgere l'importante ruolo di direttore amministrativo alla Zoppas. Paolo Da Col nel novembre del 1985 aveva fatto parte della prestigiosa équipe che a Udine eseguì il secondo trapianto di cuore in Italia, dopo quello del professor Vincenzo Gallucci a Padova. Era riconosciuto come uno dei più prestigiosi professionisti nel mondo della sanità nel suo settore di competenza. Lascia le sorelle Daniela e Giovanna, i cognati e nipoti, Luciana e Liliana e i cari Sanu e Amit che lo hanno assistito durante la lunga malattia.

Riccardo Masini

Giampiero Maset

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA