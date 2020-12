I LUTTI

FONTANELLE Una famiglia colpita al cuore due volte dalla spietata crudeltà del Covid. Nel giro di meno di un mese infatti sono mancati madre e figlio, entrambi residenti a Fontanelle. Il secondo indescrivibile dolore ha colpito domenica la famiglia Buttignol con la morte di Antonio, 67 anni, agente di commercio e dirigente del calcio giovani di Fontanelle, e già assessore all'urbanistica con il sindaco Pisano negli anni Novanta. Mamma Vittoria era venuta a mancare il 25 novembre scorso, proprio il giorno prima del ricovero del figlio Antonio, sposato con Nives Saccon e padre di Edoardo, Matteo e Roberto. Dopo dieci giorni nel reparto di pneumologia del Ca' Foncello, Antonio era stato trasferito in terapia intensiva il 6 dicembre, da dove non è più uscito. Non soffriva di nessuna malattia pregressa, godeva di ottima salute e non si lasciava mai andare a eccessi di nessun tipo. Padre e capofamiglia amorevole e premuroso, è sempre stato presente per tutti i suoi cari, essendo un nonno adorabile per i suoi nipotini Giorgia e Giovanni. La notizia della sua scomparsa ha destato vivo cordoglio tra gli abitanti di Fontanelle dove Antonio era conosciuto e stimato come persona dedita alla famiglia e al lavoro: «Una persona squisita- ricorda commosso il sindaco Ezio Dan- Attivo nel sociale e nello sport, era dedito al lavoro e stimatissimo. A nome dell'amministrazione e della cittadinanza esprimo la nostra vicinanza alla famiglia, già provata dalla morte della mamma Vittoria, in questo triste momento». Il rosario verrà recitato domani sera alle ore 20.30 mentre il funerale verrà celebrato mercoledì mattina alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Fontanelle.

A ODERZO

Ieri mattina è venuto a mancare per colpa del Covid anche Ruggero Moretto, 69 anni. Ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, era il marito della dottoressa Maria Rita De Faveri, medico di famiglia andata in pensione appena due mesi fa. Fisico atletico e sportivo, grande appassionato di golf, era attento alla forma fisica: tutto ciò non è bastato a tener lontano il virus che alla fine ha fiaccato la fibra dell'uomo, e la terapia intensiva non è riuscita a salvarlo. Il dramma di questa morte è reso ancor più acuto dal fatto che il figlio Davide, a Londra per lavoro, a causa della pandemia non riesce a rientrare per poter essere vicino alla mamma e al fratello Tommaso. Come tantissime altre persone anche Ruggero Moretto se n'è andato in solitudine, senza che nessuno potesse essergli accanto e accompagnarlo nelle ore più dolenti. Era un uomo piuttosto conosciuto nella Marca. Per decenni aveva svolto il lavoro di rappresentante nel settore del mobile, nello specifico per il mobilificio Fattori di Fagarè. Era dotato di una simpatia innata che lo faceva subito entrare in empatia con le persone e soprattutto i clienti. In più era molto esperto nel suo settore anche sul piano tecnico, se ne intendeva di mobili anche su questo fronte, il che lo rendeva molto abile e capace nel suo lavoro. Gli amici lo ricordano come una persona positiva, aperta e disponibile, sempre pronta al dialogo, amante della compagnia. La moglie Maria Rita, dopo quarant'anni di servizio come medico di famiglia, era andata in pensione appena due mesi fa. Neppure il tempo di godersi qualche giornata serena che il Covid è piombato su questa famiglia. Il funerale non è ancora stato fissato.

Pio Dal Cin

Annalisa Fregonese

