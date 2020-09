I LOCALI

TREVISO «Far rispettare le regole è importante: però le multe a spot non fanno bene a nessuno. E soprattutto ai locali». Dopo il sabato di sanzioni anti assembramento in centro, i titolari degli esercizi pubblici nel cuore della città fanno massa critica. Nella piadineria di via Palestro, ad un passo da piazza Ancilotto e piazzetta Monte di Pietà, c'è un po' di disincanto: «Noi abbiamo un locale minuscolo nel cuore della Movida - spiegano i titolari - le forze dell'ordine dovrebbero passare tutti i fine settimana. Qui tutti sanno cosa succede: ci sono 5 locali in un fazzoletto di piazza. E l'assembramento è la costante. Invece nell'ultimo mese nessuno ha fatto controlli. Poi sabato notte, dopo le pressioni di giornali e residenti è uscita la squadra della polizia locale. Ma se sanzioni devono essere, ci vuole equità».

«PIÙ EQUILIBRIO»

Baristi e titolari di locali non dicono quindi no alle sanzioni. Ma chiedono controlli costanti e mirati. Sotto la lente l'asporto di cibo e bevande: «L'ordinanza nazionale è molto vaga, e riguarda solo l'uso della mascherina e l'assembramento. Purtroppo anche sanzionare diventa soggettivo in questo modo. Cosa che non porta beneficio concreto e mette ancora più in difficoltà i locali». Anche La Pace, locale gettonatissimo in piazzetta Monte di Pietà, nel teatro degli assembramenti di venerdì e di parte delle multe di sabato, le ragazze al bancone hanno le idee chiare. «Noi non ammettiamo sgarri all'interno del locale. Abbiamo fatto una grande fatica nel catechizzare i clienti, ma ora le cose vanno bene. C'è una consuetudine col distanziamento e le misure di sicurezza. Purtroppo vediamo cosa succede negli spazi liberi della piazza. E senza dubbio c'è chi esagera. A quel punto la multa è inevitabile, anche se un po' di penalizza. Ci sono troppe persone che sottovalutano i pericoli. Persone che mettono in difficoltà la sopravvivenza stessa delle nostre attività».

I PROBLEMI

Altro quartiere, altra movida. A San Tomaso il Botegon uno dei locali di punta della gioventù trevigiana. «Noi continuiamo con le guardie, e non mancano i problemi- spiega Alessandro Arboit - la gente si è decisamente rilassata nell'ultimo mese. Ma c'è una linea di confine tra la responsabilità dei gestori e l'autodisciplina dei clienti. Noi cerchiamo di limitare in ogni modo le situazioni borderline. Ma c'è un clima di non attenzione pericolosa». Arboit però, come la maggior parte dei baristi trevigiani, punta soprattutto sul concetto di educazione. «Mi piacerebbe che venisse fatta un'operazione più culturale che sanzionatoria. Perchè l'autodisciplina ci porta davvero a proteggerci, la multa punisce ma non è detto che insegni. Perchè però possa essere messa in atto una cosa del genere, la polizia locale dovrebbe avere la forza e i numeri di fare controlli costanti e capillari». Marco Tonietto dell'Osteria Trevisi ha ricevuto un controllo venerdì: «Era tutto a posto, per fortuna» Il suo locale venne chiuso 4 giorni per l'erronea vendita d'asporto. «In quel caso non furono sanzionati i clienti ma il locale. Direi che invece sulle sanzioni per assembramento in piazza o in Pescheria siamo d'accordo. Noi già passiamo la nostra vita a fare i vigili oltre che a lavorare. È giusto che le persone abbiano più buonsenso». Anche Tonietto ha notato un rilassamento generale dei costumi: «Poi purtroppo dopo due bicchieri le persone tendono a togliere la mascherina. Io però non ho preso un vigilante. Non posso caricarmi anche di questa spesa. Il Comune li metta a disposizione. Le persone non rinunciano ad uscire. E non parlo solo dei giovani. Lo spritz è trans generazionale. Ma è giusto intervenire sugli avventori. Perchè gli assembramenti nelle piazze e nelle zone di maggior passaggi da un mese a questa parte li vediamo tutti».

Elena Filini

