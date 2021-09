Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I LAVORITREVISO Niente più spostamento in massa degli studenti all'interno di prefabbricati ma in vere e proprie strutture scolastiche per un maggior comfort di ragazzi ed insegnanti delle medie Stefanini. Questa l'ultima decisione che ha assunto il Comune di Treviso dopo le polemiche sollevate nelle scorse settimane da molteplici famiglie preoccupate per il destino delle lezioni in aula dei propri figli. Nell'ottica del prossimo cantiere...