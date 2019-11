«I lavori nel tunnel? Già appaltati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(ef) «Non siamo mai andati oltre l'emergenza arancione per tutta la giornata. Quindi nulla di preoccupante. Aggiungo che l'operazione di asporto dell'isolotto di pietre e terra, circa 50 mila metri cubi di detriti, quasi ultimata dal Genio Civile ha fatto la differenza. L'alveo del Piave era pulito e l'acqua ha potuto fluire liberamente senza curve o virate verso i campi in golena». Gloria Paulon ha monitorato la situazione del Piave per tutto il fine settimana. «Eravamo tranquilli perchè è un anno che lavoriamo senza sosta perchè il...