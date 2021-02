VOLONTARIATO

TREVISO Oltre 630 giovani trevigiani, dai 18 ai 28 anni, hanno detto sì al servizio civile universale, la scelta volontaria di dedicare tempo ed energie a favore della propria comunità. Con oltre 760 domande registrate insieme dal Csv, il Centro servizi per il volontariato di Belluno e Treviso dal primo febbraio accorpati. Sono questi i numeri della portata dell'impegno civile dei giovani trevigiani e bellunesi a chiusura del bando 2020 che ha raccolto le candidature per venti progetti coordinati dall'Associazione comuni della Marca trevigiana e dall'Unione montana feltrina. Assistenza sociale, protezione civile, ambiente, educazione, tutela e promozione culturale tra gli ambiti in cui i più giovani hanno deciso in misura maggiore di mettersi in gioco.

IL DATO

«Un numero significativo: tanti i ragazzi che si sono resi disponibili per questa esperienza che rappresenta un anno di congiunzione tra mondo della scuola e il mondo del lavoro» commenta Alberto Franceschini, Presidente CSV Belluno Treviso - Svolgere il Servizio Civile significa, farsi conoscere, mostrare la propria identità e la propria predisposizione all'impegno». Il raggio d'azione spazia dalla cultura con l'apprendimento ai poli museali, dalle biblioteche all'assistenza, settore-chiave in questo periodo di pandemia, e ancora dalla salvaguardia ambientale fino alla protezione civile. Nel territorio trevigiano, in particolare i giovani hanno presentato la propria candidatura per posti messi a disposizione in 14 progetti coordinati dall'Associazione comuni della Marca trevigiana.

IL SOCIALE

Nel settore del sociale, a favore di adulti e anziani, sono state 27 le domande per i progetti di comunità ospitati da case di riposo e comuni e 29 le richieste giunte per Movimenti, piano messo in campo dai Servizi sociali di Comuni, associazioni del territorio e piccole comunità. Per aiutare minori e dpersone con disabilità, sono 57 i giovani candidati per Semi di Comunità, progetto ospitato nei comuni e nelle scuole dell'infanzia e 11 le domande per i posti a bando con Labilità nelle associazioni e negli istituti superiori. Le biblioteche della Marca ospitano tre progetti destinati alla conservazione e della valorizzazione del patrimonio culturale.

Alessandra Vendrame

